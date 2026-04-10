İsrail'e silah üreten Rheinmetall'e baskın!
Dünya

İsrail’e silah üreten Rheinmetall’e baskın!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail’e silah üreten Alman Rheinmetall şirketi, başkent Berlin’de protesto edildi. "Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" grubu üyesi aktivistler Berlin’in Wedding semtindeki Rheinmetall tesisinin girişinde kapatarak ‘Soykırımı durdurun’, ‘Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de "Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" adlı grubun üyeleri İsrail için silah ve bomba üreten Alman silah üreticisi Rheinmetall şirketini bastı.

Firmanın giriş kapısının önünde ellerini yere yapıştıran aktivistler "Filistin’e özgürlük", "Alman silahları, Alman parası, dünyanın her yerinde katlediyor", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" sloganları attı.

Daha sonra olay yerine gelen polis, aktivistlerin ellerini özel çözücülerle söktü ve eylemcileri gözaltına aldı.

İSRAİL’İN İŞLEDİĞİ TÜM SUÇLARA ORTAKLAR

Grubun yaptığı yazılı açıklamada, Rheinmetall'in İsrail'e sağladığı silahlarla Filistin'deki soykırımı ve Lübnan ile İran'a yapılan saldırıları mümkün kıldığı belirtilerek, Wedding semtindeki bu fabrikada da büyük kalibreli silah için mühimmat üretimi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Hannes Sommerkamp, İsrail’in Gazze’de, Batı Şeria’da ve tüm Filistin’de insanları öldürmeye devam ettiğini vurgulayarak, “İsrail Lübnan’a, İran’a saldırıyor, her gün insanları öldürüyor” ifadesini kullandı.

İnsanların öldürüldüğü silahların Berlin'de de üretileceğini öne süren Sommerkamp, “Rheinmetall, İsrail ordusuna silah sağlayarak devam eden soykırıma imkan veriyor. Filistin’de, Lübnan’da, İran’da insanların öldürüldüğü silahların Berlin’de üretilmesini istemiyoruz” dedi.

Lena adlı aktivist ise Alman hükümetinin şirkete İsrail’e silah üretimi için onay verdiğini belirterek

“Almanya ve Rheinmetall böylece Filistin'deki soykırıma ve İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak oluyor" görüşünü paylaştı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu başından vurdu
Engin DeNiZ

Eli öpülesi küresel vicdan hareketi gençleri

Kafkasya

Arapların hiç sesi çıkmıyor bu Arap haklarına ve biz müslümanlar niçin böyle sessiz sedasız üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi oturuyoruz ne oluyor bizlere yahu Allah aşkına
