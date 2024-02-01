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Dünya İsrail'e savaşmaya gelen Çinli kadın hayatının şokunu yaşadı... Şimdi bin pişman
Dünya

İsrail'e savaşmaya gelen Çinli kadın hayatının şokunu yaşadı... Şimdi bin pişman

Yeniakit Publisher
2024-02-01 12:49:00 -
İsrail'e savaşmaya gelen Çinli kadın hayatının şokunu yaşadı... Şimdi bin pişman

Çin'den kalkıp terör ordusu İsrail saflarına katılmak için kilometrelerce yol gelen ve orduya katılan kadın, İsrailli erkeklerin tecavüzüne uğradı.

Terör devleti İsrail, işlediği cinayetler kadar cinsel istismar vakalarıyla da gündeme geliyor. Son olarak Müslüman öldürmek için Çin’den kalkıp İsrail ordusuna gelen kadının yaşadığı olay dünyanın gündemine oturdu.

Skandal haberi İsrail medyası duyurdu. Habere göre, Çin'den Gazze’ye savaşmaya gelen asker Abigail, İsrail ordusundaki erkek askerler tarafından tecavüze uğradı.

İsrail ordusunda görevli her 3 kadından 1’inin istismara uğradığı belirtiliyor.

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