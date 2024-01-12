  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'e rest! Bu olmadan esir takası yok
Dünya

İsrail'e rest! Bu olmadan esir takası yok

Yeniakit Publisher
2024-01-12 06:44:00 -
İsrail'e rest! Bu olmadan esir takası yok

Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadan Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma ya da esir takası yapmayacaklarını yineledi.

Direniş gruplarının Gazze'deki gelişmeleri ele aldığı toplantının ardından Hamas'ın Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırılar tam olarak sona ermeden hiçbir anlaşma ya da esir takası yapılmayacağı yönündeki ulusal pozisyonumuzu teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Arap ve İslam dünyasına "İsrail'e ve ABD'ye karşı ayaklanarak onlarla ilişkileri kesme" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşı hukuk mücadelesi yürüten Güney Afrika'nın tutumundan ise övgüyle bahsedildi.

Filistin direniş gruplarının toplantısının yapıldığı yer ve katılan grupların isimlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları daha önce pek çok defa, Gazze'deki saldırılar durmadan esir takası olmayacağını belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

15 yaşındaki Filistinli: Dayak ve işkenceden yoruldum!
15 yaşındaki Filistinli: Dayak ve işkenceden yoruldum!

Dünya

15 yaşındaki Filistinli: Dayak ve işkenceden yoruldum!

O ülke resmen ilan etti: Filistin için savaşacağız!
O ülke resmen ilan etti: Filistin için savaşacağız!

Dünya

O ülke resmen ilan etti: Filistin için savaşacağız!

Filistin destekçileri iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı
Filistin destekçileri iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı

Dünya

Filistin destekçileri iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı

İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti

Gündem

İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit
İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Gündem

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

İsrail işkence edip bıraktığı Filistinliyi vurdu!
İsrail işkence edip bıraktığı Filistinliyi vurdu!

Dünya

İsrail işkence edip bıraktığı Filistinliyi vurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23