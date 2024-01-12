İsrail'e rest! Bu olmadan esir takası yok

Direniş gruplarının Gazze'deki gelişmeleri ele aldığı toplantının ardından Hamas'ın Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırılar tam olarak sona ermeden hiçbir anlaşma ya da esir takası yapılmayacağı yönündeki ulusal pozisyonumuzu teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Arap ve İslam dünyasına "İsrail'e ve ABD'ye karşı ayaklanarak onlarla ilişkileri kesme" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşı hukuk mücadelesi yürüten Güney Afrika'nın tutumundan ise övgüyle bahsedildi.

Filistin direniş gruplarının toplantısının yapıldığı yer ve katılan grupların isimlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları daha önce pek çok defa, Gazze'deki saldırılar durmadan esir takası olmayacağını belirtmişti.

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Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.