İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine sebep olan haince saldırısı üzerine tepkisini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler arasında Uğur Işılak'ta vardı. Farkındalık ve kişisel gelişim üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü besteci Uğur Işılak, dün akşam saatlerinde gerçekleşen Gazze katliamına hakkında bir video yayınladı. Ünlü bestecinin, "Özetle." notuyla paylaştığı video, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı.

Facebook hesabından yaptığı anlam dolu paylaşım ile büyük beğeni kazanan Uğur Işılak paylaşımı sırasında, "Alçak desem yetmez. Zalim desem yetmez. Kahpe desem yetmez. Bu zulmün karşısında en ağır hakaret bile bir iltifat niteliği taşıyor adeta." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen olayların arkasında dönen birçok oyun olduğunu dile getiren Uğur Işılak, paylaşımı ile yaşananlara dikkat çekti. Ünlü besteci; "Asıl planı Vadedilmiş Topraklar olan bu sinsi yapının oyunu, hilesi, entrikası da bitmez. Güneydoğumuzda kurulan terör örgütleri, Suriye'nin darmadağın oluşu, Irak'ın bölük pörçük hale gelmesi, ezcümle Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesi ve İslam aleminin başsız olarak yoluna devam etmesi planın bir parçasıdır." dedi.

Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla İsrail'in hedeflediklerini vurgulayan Uğur Işılak, videosunu, "İsrail'in bir sonraki safhaya geçmesi için bizden beklediği kınama mesajlarından başkası değildir. Biz kınamaya devam ettikçe onlar, adım adım hedefe ulaşacaklar maalesef. İsrail'e lanet, bize yazıklar olsun!" sözleriyle sonlandırdı.