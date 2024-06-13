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Dünya İsrail'e komşudan füze saldırısı! Ölü işgalci askerler var
Dünya

İsrail'e komşudan füze saldırısı! Ölü işgalci askerler var

Yeniakit Publisher
2024-06-13 20:20:00 -
İsrail'e komşudan füze saldırısı! Ölü işgalci askerler var

Dün İsrail'e en zorlu 24 saatini yaşatan Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde zırhlı bir araca güdümlü füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattında yer alan Yiftah yerleşim birimine yakın seyir halindeki Hummer tipi askeri aracın güdümlü füze ile tam isabet vurulduğu ifade edildi.

Saldırı nedeniyle araç içerisindeki İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

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