  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Binance'dan flaş 'Ethereum' açıklaması!
Terör örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar var
Denizli'de korkutan deprem
Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Dünya İsrail'e karşı harekete geçti!
Dünya

İsrail'e karşı harekete geçti!

ABD'de başını Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği bazı Demokrat vekiller, İsrail'e silah satışının durdurulması için yasa teklifi hazırladı. Alexandria Ocasio-Cortez, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik İsrail eleştirileriyle gündeme gelmişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:55:00 -
İsrail'e karşı harekete geçti!

ABD'de bir grup Demokrat vekilin, Joe Biden yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için tasarı hazırladığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, başını Temsilciler Meclisinin Demokrat New York vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği ve Filistin kökenli vekil Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan gibi ilerici Demokratların destek verdiği tasarının kısa süre içinde meclise sunulacağı kaydedildi.

Söz konusu tasarı, Gazze saldırılarından hemen önce ABD yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışının durdurulmasını öngörüyor.

Tasarının önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine gitmesi ve orada onaylanması halinde meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor.

Amerikan medyası, Filistin konusunda Demokrat Parti içindeki ayrışmanın büyüdüğüne işaret ederek söz konusu silah satışının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin kararın çok önemli olacağına dikkat çekiyor.

Söz konusu haberlerin medyada yer almasından saatler sonra adı geçen Demokrat vekillerin tasarıyı Temsilciler Meclisine sundukları açıklandı. Tasarıda şu anda 6 ilerici Demokrat vekilin imzasının bulunduğu ve ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ele alınacağı kaydedildi.

İsrail'i cilalayan Biden'a beklemediği yerden darbe!
İsrail'i cilalayan Biden'a beklemediği yerden darbe!

Dünya

İsrail'i cilalayan Biden'a beklemediği yerden darbe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak oper..
Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" dedi. ..
Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'
Siyaset

Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'

Anketlerde oy oranı yüzde 1 bile çıkmayan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay