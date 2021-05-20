İsrail'e karşı harekete geçti!

ABD'de bir grup Demokrat vekilin, Joe Biden yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için tasarı hazırladığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, başını Temsilciler Meclisinin Demokrat New York vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği ve Filistin kökenli vekil Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan gibi ilerici Demokratların destek verdiği tasarının kısa süre içinde meclise sunulacağı kaydedildi.

Söz konusu tasarı, Gazze saldırılarından hemen önce ABD yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışının durdurulmasını öngörüyor.

Tasarının önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine gitmesi ve orada onaylanması halinde meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor.

Amerikan medyası, Filistin konusunda Demokrat Parti içindeki ayrışmanın büyüdüğüne işaret ederek söz konusu silah satışının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin kararın çok önemli olacağına dikkat çekiyor.

Söz konusu haberlerin medyada yer almasından saatler sonra adı geçen Demokrat vekillerin tasarıyı Temsilciler Meclisine sundukları açıklandı. Tasarıda şu anda 6 ilerici Demokrat vekilin imzasının bulunduğu ve ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ele alınacağı kaydedildi.