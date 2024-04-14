  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist rejimden savaş önlemi! Bu gece zorlu geçecek

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın

İran saldırıyı resmen duyurdu! "Siyonist rejim düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef alındı"

Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili

İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

YSK: Seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik başvuruları reddetti! Ardından açıklamalarda bulundu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!
Dünya İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi
Dünya

İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 03:55:00 -
İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi

İsrail'e İran tarafından 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan gelen tehditlere karşı önlem aldığını açıkladı. İsrail hava sahası dışında gerçekleşen olaylarda, İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği belirtildi. Ancak İsrail ordusu, bu tehditlerin çoğunun önceden engellendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”
Gündem

Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”

31 Mart seçimlerinde CHP’nin büyükşehirleri alması laik kesimde özgüven patlamasına neden oldu. Zafer sarhoşluğundan kendini kaybetmiş bazı ..
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Kazakistan yetkilileri, ülkeye kaçak yollarla ucuz tahıl girişini engellemek için başlattıkları kara, demir ve deniz yoluyla yapılan tahıl i..
Gündem

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı provokatif yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Evren Barış Yavuz gözaltına alındı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23