İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi
İsrail'e İran tarafından 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği belirtildi.
İsrail ordusu, İran'dan gelen tehditlere karşı önlem aldığını açıkladı. İsrail hava sahası dışında gerçekleşen olaylarda, İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği belirtildi. Ancak İsrail ordusu, bu tehditlerin çoğunun önceden engellendiğini ifade etti.
Kaynak: AA