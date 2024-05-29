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Dünya İsrail'e İHA saldırı
Dünya

İsrail'e İHA saldırı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 20:23:00 -
İsrail'e İHA saldırı

Abluka altındaki Filistin'de katliam yapan terörist İsrail, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracını (İHA) kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı.

Eli kanlı İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman uçaklarının sızmasına karşı uyarıda bulunmak için kuzeyde sirenlerin etkinleştirilmesinin ardından 'Demir Kubbe' (hava savunma sistemi), Lübnan topraklarından atılan iki İHA'yı durdurmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

Bugün günün erken saatlerinde Lübnan sınırına yakın İsrail beldelerinde sirenler birden fazla kez çalmıştı.

Lübnan'dan fırlatılan iki İHA'nın düşürüldüğüne ilişkin açıklama, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki "Bağdadi askeri üssüne art arda karmaşık bir saldırı" başlattığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Hizbullah, saldırının "üssü, tesislerini ve askerlerinin füze silahlarıyla konuşlandırılmasını hedef alarak başladığını, ardından bomba yüklü saldırı kamikaze dronlarının üssün operasyonlarını ve gözetleme odasını hedef aldığını" duyurmuştu.

Açıklamada, "hedeflerin tam isabet vurulduğu, saldırının patlamalara, yangına ve çok sayıda düşman (İsrail) askerlerinin yaralanmasına yol açtığı" belirtilmişti.
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Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

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