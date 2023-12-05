İsrail'e 'Hamas yöneticilerine sukiast' konusunda sert uyarı! 'Ciddi sonuçları olur'

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, katil İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yapmaya başladığı yazıldı.

İsrail Başbakanı siyonist Netenyahu da, "MOSSAD'a gereken talimatı verdim. Hamas yöneticilerini hangi ülkede olurlarsa olsunlar öldüreceğiz." açıklaması yaptı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ise İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir programda "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini yıllar sürse bile öldürmeye kararlıyız" dedi.

İhlas Haber Ajansı, katil İsrail'in sert bir tutumla uyarıldığını yazdı.

'Ciddi sonuçları olur'

İHA'nın haberinde şu ifadeler yer aldı:

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığı ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağının bildirildiği belirtildi. Kaynaklar, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını ifade ederek, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.