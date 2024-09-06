  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’e giden gemileri batıran Husiler’den yeni açıklama: İsrail hazır olsun!
Dünya

İsrail’e giden gemileri batıran Husiler’den yeni açıklama: İsrail hazır olsun!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 02:27:00 -
İsrail’e giden gemileri batıran Husiler’den yeni açıklama: İsrail hazır olsun!

Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail’e meydan okuyarak, “Düşmanların denizde benzeri görülmemiş teknolojilerle şaşırtıldığı gibi karada da şaşırtacaklarını" ve Yemenlilerin bu konuda hiçbir çabadan kaçınmayacağını” açıkladı. el-Husi, Filistin halkına destek Cuma günü Yemen halkını meydanlara çıkmaya çağırdı.

Ensarullah Hareketi’nin lideri Abdülmelik el-Husi, yaptığı açıklamayla İsrail’e meydan okurken, Filistinliler için destek çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılardaki son gelişmeler ile yerel ve bölgesel gelişmelere değinen El-Husi, “Cihat unvanının alınması gerektiğini” vurgulayarak, “Düşmanların denizde benzeri görülmemiş teknolojilerle şaşırtıldığı gibi karada da şaşırtacakları” açıklamasını yaptı.

 

İsrail'in kalbi vuruldu! Husilerden balistik füze saldırısı
İsrail'in kalbi vuruldu! Husilerden balistik füze saldırısı

Gündem

İsrail'in kalbi vuruldu! Husilerden balistik füze saldırısı

Husiler, Katil İsrail'in Yemen'e saldırısı sonrası protesto mektubu gönderdi
Husiler, Katil İsrail'in Yemen'e saldırısı sonrası protesto mektubu gönderdi

Dünya

Husiler, Katil İsrail'in Yemen'e saldırısı sonrası protesto mektubu gönderdi

İsrail'e hesap soran Yemen'deki Husiler hedeflerini açıkladı!
İsrail'e hesap soran Yemen'deki Husiler hedeflerini açıkladı!

Dünya

İsrail'e hesap soran Yemen'deki Husiler hedeflerini açıkladı!

Husiler, ABD savaş gemilerini İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı
Husiler, ABD savaş gemilerini İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı

Dünya

Husiler, ABD savaş gemilerini İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı

Husiler: Son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 saldırı düzenledik
Husiler: Son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 saldırı düzenledik

Gündem

Husiler: Son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 saldırı düzenledik

Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar
Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar

Dünya

Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23