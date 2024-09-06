İsrail’e giden gemileri batıran Husiler’den yeni açıklama: İsrail hazır olsun!
Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail’e meydan okuyarak, “Düşmanların denizde benzeri görülmemiş teknolojilerle şaşırtıldığı gibi karada da şaşırtacaklarını" ve Yemenlilerin bu konuda hiçbir çabadan kaçınmayacağını” açıkladı. el-Husi, Filistin halkına destek Cuma günü Yemen halkını meydanlara çıkmaya çağırdı.
Ensarullah Hareketi’nin lideri Abdülmelik el-Husi, yaptığı açıklamayla İsrail’e meydan okurken, Filistinliler için destek çağrısında bulundu.
Gazze'ye yönelik saldırılardaki son gelişmeler ile yerel ve bölgesel gelişmelere değinen El-Husi, “Cihat unvanının alınması gerektiğini” vurgulayarak, “Düşmanların denizde benzeri görülmemiş teknolojilerle şaşırtıldığı gibi karada da şaşırtacakları” açıklamasını yaptı.