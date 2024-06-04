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Medya İsrail'e giden çifte vatandaşlar takipte mi? Kendilerini kamufle etmek için bunu yapmaya başladılar
Medya

İsrail'e giden çifte vatandaşlar takipte mi? Kendilerini kamufle etmek için bunu yapmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2024-06-04 12:00:00 -
İsrail'e giden çifte vatandaşlar takipte mi? Kendilerini kamufle etmek için bunu yapmaya başladılar

Star yazarı Yakup Köse, Türkiye'den İsrail'e giden çifte vatandaşların durumunu ele aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarına yer veren Köse, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara katılan kişileri yakından takip ettiğini belirtti. Bu kişilerin Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

Star yazarı Yakup Köse, Türkiye'den İsrail'e giden çifte vatandaşların durumunu ele aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarına yer veren Köse, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara katılan kişileri yakından takip ettiğini belirtti. Bu kişilerin Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmayı dinlerken bir kez daha Türkiye'den işgalci İsrail ordusuna gidenlere değinmek ihtiyacım hissettim. Çok mühim bir mesele.

Evvela Başkan Erdoğan'ın neler söylediğini aktarayım: "Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda Arz-ı mev'ud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de insanlığı, insani değerleri savunuyor. İsrailli yöneticilerin yaptığı açıklamalar bunu teyit ve tasdik etmektedir."

Başkan Erdoğan son zamanlarda Anadolu-Filistin hattı vurgusunu arttırdı. Mâlûmunuz Arz-ı mev'ud, Yahudilerin kendilerine ilahları tarafından vadedildiğine inandıkları topraklar. Bu toprakların bir bölümü de Türkiye sınırları içinde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Anadolu-Filistin hattına vurgu yapması ideolojik veya politik bir duruş değil. Bir devlet başkanı olarak ülkesine yönelik bir tehdide karşı halkını ikâz ediyor.
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Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara katılmak için Türkiye'den gidenler oldu. Yahudi asıllı bu kişiler hem Türk hem de İsrail vatandaşılar. Katliam operasyonlarına katılan bu kişiler ilk zamanlar işgal bölgesinden fotoğraf da paylaşıyorlardı. Türkiye'de yoğun tepki oluşunca fotoğraf paylaşmayı azalttılar.

Bu noktada Başkan Erdoğan'ın üzerinde durduğu Arzı mev'ud meselesi akla geliyor. Şâyet günün birinde işgalci İsrail, "Bize vadedilen toprakları istiyoruz" diyerek Türkiye kapısına dayandığında Türkiye'de yaşayan çift vatandaşlı Yahudiler ne yapacak?

Terör devleti İsrail'e koşa koşa gidenler, çoluk çocuk katletmekten zevk alanlar böyle bir durumda bizden taraf olmayacakları aşikâr.

Türkiye'den işgalci İsrail ordusunda gidenleri kamufle etmek için "Ne var canım, İsrail'e turistik geziye de mi gidilmeyecek?" diyenler var. Neydi o söz: "Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?"

"Yahudi düşmanlığı", "Antisemitizm" denilerek üstü örtülecek bir mevzudan bahsetmiyorum. Çok büyük bir tehlikeden bahsediyorum. 15 Temmuz'da kendi tanklarımız ve savaş uçaklarımızla bombalandığımızı unutmayalım.

İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği günden beri Türkiye'den kaç çifte vatandaş İsrail'e gitti? Bu gidenlerin İsrail'de neler yaptığı takip edildi mi?

Ve en önemli soru: İsrail ordusunda işgale katılanlar Türkiye'ye girmelerine izin verilecek mi?

"Filistinliler çocuklarını bombalanacak yere kendileri koyuyor" diyen İsrail yanlısı Türkiye'de bunu deme cesareti bulabiliyorsa gerisini siz düşünün."

 

 

 

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