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Dünya İsrail'e gaz ve petrol şoku! Anlaşmaları iptal etme kararı çıkabilir
Dünya

İsrail'e gaz ve petrol şoku! Anlaşmaları iptal etme kararı çıkabilir

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:57:00 -
İsrail'e gaz ve petrol şoku! Anlaşmaları iptal etme kararı çıkabilir

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet sonrası ilişkilerini gözden geçirme kararı alan Ürdün yönetimi, İsrail ile imzalanan gaz ve petrol anlaşmalarını gözden geçirme kararı aldı.

Ürdün Temsilciler Meclisi, Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırıların ardından İsrail ile imzalanan enerji alanındaki (petrol ve doğal gaz) anlaşmaların gözden geçirilmesine karar verdi.

Ürdün Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, Meclis Hukuk Komitesinin, İsrail'le imzalanan anlaşmaları gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli tavsiyeleri hazırlamasını istedi.

Safedi'nin talebi Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk Komitesinin hazırlayacağı tavsiyelerin hükümete sunulacağı kaydedildi.

Çok sayıda anlaşma var

Ürdün ile İsrail arasında, 1994 yılında imzalanan barış anlaşması, 2016'daki gaz anlaşmasının yanı sıra su ve enerji alanlarında imzalanmış çok sayıda anlaşma bulunuyor.
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşın son bulması, yardımların girmesi ve sivillerin korunması için her türlü adımı atacaklarını söylemişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra 1 Kasım'da, Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırmaya karar vermiş ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini bildirmişti.

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