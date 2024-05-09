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Dünya İsrail'e en çok silah satan Almanya'da Hitler kıyafetli öğretmen hakkında karar!
Dünya

İsrail'e en çok silah satan Almanya'da Hitler kıyafetli öğretmen hakkında karar!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 23:43:00 -
İsrail'e en çok silah satan Almanya'da Hitler kıyafetli öğretmen hakkında karar!

Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail'e en çok silah satan ülkeler arasında bulunan Almanya'da Adolf Hitler'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bir öğrencinin polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda Würselen kentindeki okul yönetiminin tepki göstererek öğretmeni evine gönderdiği, polisin tişörte el koyduğu belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, el konulan tişörtün üzerinde Hitler'in yanı sıra Stalin, Mao Zedong, İdi Amin ve Pol Pot gibi diktatörlerin tasvir edildiği kaydedildi.

Cezai işlem başlatıldı

Öğretmen hakkında "kıyafetinde anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullandığı" gerekçesiyle cezai işlem başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da Hitler'in yüzünü göstermenin ceza gerektiren bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kişinin olay yerinde tişörtünü çıkartmak zorunda kaldığı ve konuyu İç İstihbarat Teşkilatının incelediği belirtildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan öğretmene soruşturma bitene kadar görevden el çektirildiği ve öğrencilerle görüşmesine izin verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.
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İsrail'e silah satışında artış

Öte yandan Almanya'nın, Gazze'de katliam yapan İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 10 ayda yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon avroya yükseldi.

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