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Siyaset İsrail'e dua etmişti: Zafer Partili Bölge Başkanı Ümit Özdağ'a taptığını söyledi!
Siyaset

İsrail'e dua etmişti: Zafer Partili Bölge Başkanı Ümit Özdağ'a taptığını söyledi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:35:00 -
İsrail'e dua etmişti: Zafer Partili Bölge Başkanı Ümit Özdağ'a taptığını söyledi!

Zafer Partili Mahmut Tatar, katıldığı bir sesli yayında Ümit Özdağ'a taptığını dile getirdi.

Zafer Partili Mahmut Tatar, katıldığı bir sesli yayında Ümit Özdağ'a taptığını dile getirdi.

Zafer Partisi Doğu-Güneydoğu Bölge Başkanı Mahmut Tatar, sosyal medya platformu X'de katıldığı bir sesli yayında Ümit Özdağ'a taptığını dile getirerek, "Ben kişisel olarak Ümit Özdağ'a tapıyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce de sosyal medya hesabında İsrail ordusu için "Rabbim İsrail ordusa güç versin" sözleriyle gündeme gelen Tatar'ın kullandığı skandal ifadeler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

Daily Ummah

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