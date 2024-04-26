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Dünya İsrail'e destek veren ABD'ye 'toplu mezar' sorusu! Böyle cevap verdi
Dünya

İsrail'e destek veren ABD'ye 'toplu mezar' sorusu! Böyle cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 01:05:00 -
İsrail'e destek veren ABD'ye 'toplu mezar' sorusu! Böyle cevap verdi

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara ilişkin açıklamasının "baskı çağrısı" olduğu görüşüne katılmadığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ayrıca, toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir kuruluş tarafından araştırma yapılması fikrinin ABD tarafından neden desteklenmediği sorusuna doğrudan cevap vermeyerek, "İsrail hükümetinden bazı ek bilgiler görmek istemeye devam ediyoruz. Kapsamlı bir araştırmayla bazı ek yanıtlar alabileceğimize inanıyoruz." demekle yetindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Netanyahu'nun sözlerinin, ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı olup olmadığı sorusuna, "Onun (Netanyahu'nun) yorumlarına açıklama getirmeyi kendi başbakanlık ofisine bırakacağım ancak onun baskı çağrısı yaptığına inanmıyorum." sözleriyle cevap verdi.

Netanyahu'nun sözlerinin yabancı bir liderin ABD'nin iç politikasına müdahale etmek anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Patel'in cevabı, "Bunu müdahaleyle aynı kefeye koyamam." şeklinde oldu.

Netanyahu, ABD'deki öğrenci protestolarının Harvard Üniversitesine kadar sıçramasının ardından yayımladığı video mesajında, "Amerika'nın üniversite kampüslerinde olup bitenler korkunç. Çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi." ifadesine yer vermiş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto yapan öğrencileri, "Yahudi karşıtı çeteler" olarak nitelemişti.

Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili, bağımsız araştırma yerine İsrail'den "ek bilgi beklediklerini" söyledi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze'de bulunan 3 toplu mezarla ilgili iddiaların açığa kavuşturulması için Gazze'deki yetkililerin bağımsız soruşturma talebinin iletilmesine karşın bu konuda İsrail ordusundan yapılan açıklamaları adres gösterdi.

Toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir kuruluş tarafından araştırma yapılması fikrinin Amerika tarafından neden desteklenmediği sorusuna doğrudan cevap vermeyen Patel, "İsrail hükümetinden bazı ek bilgiler görmek istemeye devam ediyoruz. Kapsamlı bir araştırmayla bazı ek yanıtlar alabileceğimize inanıyoruz." demekle yetindi.

Gazze'deki toplu mezarlar

İsrail ordusunun aylar süren saldırı ve işgalinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurmuştu.

Gazzeli yetkililer, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin çoğunun, çocuklar da dahil olmak üzere, öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığını gösterdiği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 23 Nisan'da, söz konusu toplu mezarlarla ilgili ABD'nin soruşturma başlatması veya dahil olmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in yapacağı soruşturmayı takip edeceklerini söylemişti.

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