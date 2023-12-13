  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

UNRWA Genel Komiseri çağrı yaptı! Lazzarini, İsviçre'nin fon kesintisi, ortaklarımızın şüphesi üzücü! İnsani yardım çöktü

Dünyanın en gelişmiş 10 İHA’sı! Türkiye bombası patladı

PKK'ya büyük darbe! 2 bin 67 terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması! Üzücü haberi duyurdu

Yumrukçu Faruk Koca'dan daire alan gazeteci anlattı!

Hindistan Parlamentosu'nda 22 yıl önce kanlı saldırı oldu! Yıl dönümünde güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı

İnsan Hakları Doktorları-İsrail (PHRI) açıkladı! 'Yaralıların sadece yüzde 1'i Mısır'a sevk edildi'

Şehit yakınından Özel'e Demirtaş tepkisi

O ilimizde yerel gazeteler Halil Umut Meler'e için spor sayfalarını kararttı! Kara geceye tepki

Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama
Yerel İsrail'e desteği gerginliği tırmandırıyor! Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı
Yerel

İsrail'e desteği gerginliği tırmandırıyor! Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:04:00 -
İsrail'e desteği gerginliği tırmandırıyor! Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı

Gazze'de sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran işgalci İsrail'e destek verdiği için vatandaşlar tarafından protesto edilen Starbucks, Türkiye'de faaliyete devam ederken bugün Adana'da bir kişi, müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açıp ardından iş yerini yerle bir etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

Ateş açıp iş yerini dağıttı

O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı. Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23