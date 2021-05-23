"İsrail'e dalan bombalı uçak İran'a ait"

Münübe Yılmaz

Terör ve işgal devleti Siyonist İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, iki gün önce İsrail'in işgali altındaki Beisan’a gönderilen insansız uçağın İran’a ait olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, iki gün önce Beisan’a gönderilen uçağın İran’a ait olduğunu ve bunun Irak veya Suriye’den gönderilmiş olabileceğini iddia etse de İran’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Filistin Haber Ajansı PNN ise terörist İsrail rejiminin iki gün önce Filistin’in kuzeyindeki Beisan (Beyt Sean) semalarında bomba yerleştirilmiş bir uçak düşürdüğünü duyurmuştu.