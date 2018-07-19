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İsrail'e çok sert tepki: Bu yasa kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosu'nun onayladığı 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'na çok sert tepki gösterdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:34
İsrail'e çok sert tepki: Bu yasa kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosu'nun onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na çok sert tepki gösterdi.

BU YASA KABUL EDİLEMEZ!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’ adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin’in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:34
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