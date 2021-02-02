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Dünya İsrail'e çalışan Kushner Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Dünya

İsrail'e çalışan Kushner Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, Şubat 2020'de hakkında açılan Kongre'deki azil davasında savunan hukukçu Alan Dershowitz, Jared Kushner'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 05:51:00 -
İsrail'e çalışan Kushner Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD medyasında yer alan haberlerde, Norveçli milletvekili Petter Eida'nın "ırkçılığa ve ırkçılık kaynaklı şiddete karşı mücadelesi" nedeniyle "Siyahi Hayatlar Değerlidir" (BLM) hareketini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek için Nobel Komitesi'ne mektup yazdığı kaydedildi.

Mektupta, BLM'nin ırkçılığa karşı sistemik değişim çağrısının tüm dünyaya yayıldığı ve diğer ülkeleri kendi toplumları içinde ırkçılıkla boğuşmaya zorladığı vurgulandı.

Kushner de aday gösterildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle Şubat 2020'de hakkında açılan Kongre'deki azil davasında savunan Musevi kökenli hukukçu Alan Dershowitz, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

İsrail ve Ara ülkeleri arasındaki yakınlaşmada rol oynadı

Dershowitz'in Nobel komitesine gönderdiği mektubunda, Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz'in sözde Ortadoğu barışı olarak isimlendirilen "Abraham Anlaşması" çerçevesinde İsrail ile Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin tesisinde büyük rol oynadığı savunuldu.

İsrail'in çıkarlarını gözetiyor

Kushner'in mimarı olduğu sözde Ortadoğu barışı, birçok ülke tarafından sadece İsrail'in çıkarlarını gözetmek ve Filistin tarafının haklı taleplerini görmemezlikten gelmekle eleştirilmişti.

1 Şubat'a kadar mektupla Nobel Komitesi'ne gösterilen adaylar içinden Nobel Barış Ödülü'ne layık görülenler, Ekim 2021'de açıklanacak ve ödüller 10 Kasım 2021'de Norveç'in Oslo kentinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

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