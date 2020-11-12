İsrail'e çağrı yaptılar: Derhal serbest bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, 4 yıldır terör devleti İsrail'in hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin 2016'da Gazze'de silahlı gruplara kalkınma fonlarından milyonlarca dolar aktardığı gerekçesiyle terörist İsrail güvenlik güçlerince tutuklandığını anımsattı.

Lynk, Halebi'nin iddiaları yalanladığını ve yapılan denetimlerin de kendisini haklı çıkardığına işaret ederek, Halebi'nin adil yargılanması için tüm yasal haklarının verilmesi ya da koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısında bulundu.

Halebi'nin başına gelenlerin, "beklenilen yargılama standartlarıyla" hiçbir alakası olmadığının altını çizen Lynk, bu olayın "İsrail'in yüzlerce Filistinliyi süresiz olarak tutuklamak için gizli delilleri kullandığı bir modelin parçası" olduğunu vurguladı.

Lynk, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in Halebi'yi tutuklanmasından sonra 50 gün boyunca bir avukata erişmesine izin vermeden sorguladığına dikkati çekerek, "Halebi, bu sırada işkence gördüğünü, uykusuz kaldığını ve tavana asıldığını söylüyor. Avukatı, İsrailli savcının defalarca Halebi'ye anlaşması teklif ettiğini, ancak onun bunu reddettiğini ve masumiyetinde ısrar ettiğini belirtiyor." dedi.

Halebi'nin kapalı kapılar ardında 140 duruşmaya katıldığını ve avukatının İsrail savcılığının elindeki bilgilere ulaşmasının engellendiğini belirten Lynk, terör ve işgal devleti İsrail'i uluslararası hukuka uymaya davet etti.

2016 yılında tutuklanmıştı

Terörist İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığı bildirmişti.

Soruşturma sonucunda Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı ileri sürülmüş, Halebi'nin yardım kuruluşunun senelik bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas'a aktardığı iddia edilmişti.

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