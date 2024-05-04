İsrail'e bir darbe daha! Hain yuvası Mason locaları kapatılıyor mu?

Türkiye'nin soykırımcı İsrail'e yönelik cezalandırma adımları ardı ardına atılıyor. Bazı ürünlere ilişkin hayata geçirilen ambargo, bu ülkeye ihracatın tamamen sıfırlanması noktasına geldi. Türk hava sahası ve limanlar da İsrail uçak ve gemilerine kapatıldı. Şimdi kamuoyu, soykırımcılara hizmet eden gizli örgütlere de diyet ödetilmesini istiyor. Türk milleti, Yahudi lobisinin çıkarları için çalıştığından ötürü Mason localarının yeniden yasaklanmasını bekliyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım tüm dünyada yüz milyonları etkileyen yeni bir uyanışa yol açtı. Soykırıma destek veren ABD ve Avrupa ülkelerinde gençler, sistemi elinde tutan siyonist azınlığa başkaldırıyor. Dünyanın en saygın üniversiteleri, "Bebekleri öldürmeyin" diye haykıran gençlerin onurlu direnişine sahne oluyor.

Gazze'de 15 bini bebek ve çocuk olmak üzere 40 binin üzerinde insanı katleden İsrail yönetimi, Yahudilere yönelik kitlesel nefreti bir kez daha tırmandırdı.

Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını, Filistinlilerin de bölgeden topyekûn sürgününü hedefleyen siyonist çete, onlarca ülkede kontrol altında tuttuğu politikacı ve askerî-idarî bürokratlar sayesinde, Gazze soykırımına tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.

İsrail ve Yahudi lobisinin emrinde çalışan Beyaz Saray ile ABD Kongresi, Benjamin Netanyahu'yu mutlu etmek için Amerikan vatandaşlarını ezmekten geri durmuyor. Üniversitelerdeki 'Filistin' eylemlerinde polisin copla dövüp ters kelepçe takarak gözaltına aldığı öğrenci ve öğretim üyesinin sayısı 2 bini geçti.

Onlarca yıl 'özgürlükler ülkesi' olarak pazarlanan ABD'de Temsilciler Meclisi ise 'Anti-semitizm Yasası'nın kapsamını genişleterek ülkede neredeyse 'Filistin' demeyi yasakladı. İsrail'i eleştirilemez hale getiren yasa, Hz. İsa'yı Yahudilerin öldürdüğüne dair İncil metinlerinin söylenmesine de cezai müeyyide getiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Anayasası'nın açık biçimde ihlali anlamına gelen yasa, ABD Senatosu'nda da onaylandığı takdirde bu ülke fiilen Yahudi diktatörlüğünü kabul etmiş olacak.

TÜRKİYE SOYKIRIMA KARŞI MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ

ABD ve bazı Avrupa ülkelerini kontrolü altında tutan siyonist çeteye karşı en etkili mücadele örneklerinden birini Türkiye sergiliyor. Soykırımcı İsrail yönetimini bütün platformlarda en sert ifadelerle eleştiren Ankara, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail ve destekçileri aleyhine açılmış soykırım davasına müdahil oldu.

Türkiye aynı zamanda İsrail ile ticari bağları da tümüyle keserek soykırımcı siyonistlere karşı toplu hareket etmekten geri duran Arap ülkelerine anlamlı bir mesaj gönderdi. Bir süredir Türk havalimanlarında jet yakıtı alması yasak olan İsrail yolcu uçakları artık Türk hava sahasına hiçbir şekilde giremeyecek.

Tel Aviv limanlarına giden gemilerin Türk limanlarını kullanmaları yasaklalnırken İsrail'e Türkiye'den her türlü malın ihracatı da tamamen noktalandı.

Bu kararlı adımların ardından kamuoyu, İsrail'e kesilen soykırım cezasının Türkiye'deki siyonist örgütlere de uzanmasını ve yaptırımların bu ülkede 5. kol faaliyeti yürüten kesimlere yönelmesini bekliyor.

İSRAİL'İN HİZMETKÂRINA DÖNÜŞÜYORLAR

Yeryüzünde Yahudi lobisine hizmet eden en etkili örgütlenmenin Mason locaları olduğu biliniyor.

'Bilim ve kardeşlik misyonu' adı altında onbinlerce Türk vatandaşını bünyesine dahil eden ve ezoterik inisiye ritüelleri sonrası üyelerini zaman içerisinde İsrail'in hizmetkârı haline dönüştüren sapkın tarikat, faaliyetlerini tamamıyla gizli yürütüyor.

Kendine has selamlaşma ve hitabet şekilleri bulunan Masonlar, sistemden ayrılmak istedikleri takdirde bunun bedelini kimi zaman canlarıyla ödüyor.