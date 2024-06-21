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Dünya İsrail'e beklemediği darbe! Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Dünya

İsrail'e beklemediği darbe! Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 11:56:00 -
İsrail'e beklemediği darbe! Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Açıklamada Ermenistan'ın Gazze'de derhal ateşkese yönelik Birleşmiş Milletler'in kararını desteklediği ve Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada iki devletli çözümden yana olduğu belirtildi.

Ermenistan devlet radyosunun Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, bakanlık açıklamasında karar, "Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum ve devam eden askeri çatışma, çözüm gerektiren uluslararası siyasi gündemin başlıca konularından biridir. Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıya yönelik saldırıları, sivil nüfusa karşı şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve kaçırılmasını kesinlikle reddetmekte ve bunların koşulsuz serbest bırakılması için uluslararası toplumun taleplerine katılmaktadır" ifadeleri kullanılarak duyuruldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Filistin devletinin barışa giden tek yol" olduğunu söylemişti.
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