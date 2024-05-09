İsrail’e ait dozer havaya uçtu
Filistinlilere ait evi yıkmak için binaya yönelen İsrail dozerinin havaya uçtuğu görüntüler yayınlandı.
Terör oluşumu İsrail, Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor. Gazze ve Refah’taki saldırılarını sürdüren İsrail, bölgenin gerçek sahibi olan Filistinlileri yıldırmak için hayatta kalanların evlerini yıkıp göç etmeye zorluyor.
Bu doğrultuda yine bir binayı yıkmak isteyen İsrailli teröristler bu kez hayatının şokunu yaşadı.
Yayınlanan görüntülerde tuzağa basan İsrail dozerinin havaya uçtuğu görüldü.
Kısa sürede gündem olan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.