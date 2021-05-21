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Dünya İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var
Dünya

İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var

Filistin direniş grupları, terörist İsrail'e uyarılarda bulundu. Direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası Sözcüsü Ebu Ahmed, "Düşmana açıkça şunu söylüyoruz. Dönerseniz biz de döneriz. Ellerimiz tetikte ve verdiğimiz savaşın henüz yazılmamış fasılları var." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:05:00 -
İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var

Direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası Sözcüsü Ebu Ahmed, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, son saldırılarda işgalci için yeni kurallar koyduklarını bildirdi.

Siyonist İsrail'in, direniş güçlerinin vereceği karşılık düzeyiyle ilgili tahminlerinde ve Filistinlilerin maneviyatını çökertmede başarısız olduğunu kaydeden Ebu Ahmed, direniş güçlerinin, daha önce görülmemiş bir şekilde terörist İsrail'deki tüm bölgeleri yoğun bombardımana tuttuğunu ve roket atışında yeni bir taktik izlediğini ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından direniş gruplarının iyi durumda olduğunu ve ellerindeki silahların, düşmanın kamuoyuna lanse ettiği gibi yok edilmediğini belirten Ebu Ahmed, "Düşmana açıkça şunu söylüyoruz. Dönerseniz biz de döneriz. Ellerimiz tetikte ve verdiğimiz savaşın henüz yazılmamış fasılları var." ifadelerini kullandı.

Ebu Ahmed ayrıca, Filistin meselesinin tüm taraflarını, terörist İsrail'in Filistinlilere ve Kudüs'e yönelik saldırılarını dizginlemeye çağırdı.

Terörist İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, gece 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

Terörist İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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