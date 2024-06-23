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Dünya İsrail'e ABD'den büyük kazık! Yiyin birbirinizi!
Dünya

İsrail'e ABD'den büyük kazık! Yiyin birbirinizi!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 15:08:00 -
İsrail'e ABD'den büyük kazık! Yiyin birbirinizi!

Katil Netanyahu, ABD'nin İsrail'e gönderdiği silah tedarikinde 4 ay öncesine göre dramatik bir düşüş olduğunu belirterek, belli parçaların dışında silahların ulaşmadığını itiraf etti.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşandığını ifade eden Netanyahu, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” savundu.

Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı).” ifadelerine yer verdi.

NETANYAHU VİDEOYLA SUÇLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.
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