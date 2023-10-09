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Dünya İsrail'e 30 milyar dolarlık darbe
Dünya

İsrail'e 30 milyar dolarlık darbe

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:10:00 -
İsrail'e 30 milyar dolarlık darbe

İsrail'in para birimi Şekel, Hamas'ın operasyonu sonrası bugün piyasa açılışında dolar karşısında eridi. İsrail Merkez Bankası piyasaya 30 milyar dolarlık müdahalede bulundu.

İsrail Merkez Bankası, Hamas'ın haftasonu gerçekleştirdiği operasyonun ardından para birimi şekel'i desteklemek adına 45 milyar dolara kadar destek sağlayacağını açıkladı. Bu miktarın 30 milyar doları doğrudan satış ile, 15 milyar doları ise swap yoluyla sağlanacağı belirtildi.

İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Önümüzdeki dönemde şekeldeki volatilitenin azaltılması ve piyasaların düzgün işleyişinin devam etmesi için gereken likiditeyi sağlamak için piyasada işlem gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada 30 milyar dolarlık programın yanında İsrail Merkez Bankası'nın SWAP mekanizmaları aracılığıyla piyasalara 15 milyar dolara kadar likidite sağlayacağı bilgisi verildi.

Şekel, bugün piyasa açılışında dolar karşısında 2016'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.

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