  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor Bakan Kurum Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde son durumu paylaştı ‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı Hakan Fidan'dan Davos'ta kritik mesaj: Bölgemiz için mucize niteliğinde Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü Çin yine yaptı yapacağını! CHP’li belediyelerin dansçılarına rakip çıktı Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu! Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde Ünlü isme uyuşturucu gözaltısı
Dünya İsrail'den YPG/SDG'ye destek!
Dünya

İsrail'den YPG/SDG'ye destek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'den YPG/SDG'ye destek!

Terörist İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Suriye'nin kuzeyinde yer alan YPG/SDG'ye destek verdi.

Terörist İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Suriye'nin kuzeyinde yer alan YPG/SDG'ye destek verdi.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Prosor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de YPG/SDG'ye karşı yürütülen mücadeleyi eleştirerek, Avrupa'nın bu duruma sessiz kaldığını belirtti.

Prosor, 'Kürtler, Suriye'de Batı'nın en güvenilir ortaklarıydı ve değerlerimizin çoğunu paylaşıyorlar. DEAŞ'a karşı mücadelede muazzam fedakarlıklar yaptılar ve Batı'nın kirli işlerini üstlendiler. Şimdi desteğimize ihtiyaç duydukları zaman geldi. Bu karanlık saatte onları yalnız bırakmamalıyız.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu
İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Kültür - Sanat

İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!
Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

Dünya

Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda
Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda

Kültür - Sanat

Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Tabiiki destek verecekler, o itler İsrail'e hizmet etmek için kuruldu. PKK, SDG ve YPG İsrail'in Arzu Mevut hayalinin gerçekleşmesinin çıkış bileti idi. Ama duracaklarmı? Asla. Onlar şimdi belkide yeni bir oluşumun planları üzerinde kafa patlatıyorlardır. Nasılki ASALA'yı bitirdiler PKK başladı, arkasından atkadından DYP. SDG yetmedi DEAŞ, içimizde HDP, nasilolsa alfabede 29 harf var beğen beğen sun sürüme.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23