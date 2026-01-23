İsrail'den YPG/SDG'ye destek!
Terörist İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Suriye'nin kuzeyinde yer alan YPG/SDG'ye destek verdi.
İsrail'in Berlin Büyükelçisi Prosor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de YPG/SDG'ye karşı yürütülen mücadeleyi eleştirerek, Avrupa'nın bu duruma sessiz kaldığını belirtti.
Prosor, 'Kürtler, Suriye'de Batı'nın en güvenilir ortaklarıydı ve değerlerimizin çoğunu paylaşıyorlar. DEAŞ'a karşı mücadelede muazzam fedakarlıklar yaptılar ve Batı'nın kirli işlerini üstlendiler. Şimdi desteğimize ihtiyaç duydukları zaman geldi. Bu karanlık saatte onları yalnız bırakmamalıyız.' ifadelerini kullandı.
