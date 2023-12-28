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Gündem İsrail'den yerlerinden edilen sivillerin sığındığı Refah'a bombalı saldırı! Şehit ve yaralılar var
Gündem

İsrail'den yerlerinden edilen sivillerin sığındığı Refah'a bombalı saldırı! Şehit ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-12-28 23:57:00 -
İsrail'den yerlerinden edilen sivillerin sığındığı Refah'a bombalı saldırı! Şehit ve yaralılar var

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

Katiller yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyini vurmaya devam ediyor.

Refah kentinde bir bina siyonist bombardımanda isabet aldı.

ilk belirlemelere göre 20 kişi şehit oldu, 55 kişi de yaralandı.

Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.

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