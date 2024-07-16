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Dünya İsrail'den yeni katliam: Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendi!
Dünya

İsrail'den yeni katliam: Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendi!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 15:31:00 - 2024-07-16 15:51:43
İsrail'den yeni katliam: Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendi!

Katil İsrail saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 17 kişinin şehit olduğu, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Mevasi bölgesinin El-Attar Caddesinin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

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