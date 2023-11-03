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Gündem İsrail'den yahudilere görülmemiş uyarı! 'Gizleyin'
Gündem

İsrail'den yahudilere görülmemiş uyarı! 'Gizleyin'

Yeniakit Publisher
2023-11-03 23:04:00 - 2023-11-03 23:58:33
İsrail'den yahudilere görülmemiş uyarı! 'Gizleyin'

İsrail'den vatandaşlarına çarpıcı bir seyahat uyarısı geldi.

İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, yurt dışına seyahat edecek yahudilere "kendinizi gizleyin" uyarısı yapıldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle yahudilere şiddet olaylarının dünya genelinde arttığı ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

Açıklamada, "seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması" için çağrı yapılarak, bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği vurgulandı.

Sembolleri göstermekten kaçının!

“Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları istendi.

"Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor." denilen açıklamada, Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi tavsiye edildi.
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