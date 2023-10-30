İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu
Terörist İsrail, Türk Kızılayı'nın Gazze'de inşa ettiği lojistik merkezini vurdu. Türk bayraklarının bulunduğu binaya düzenlenen kalleş saldırı sonrası akıllara "İsrail Türkiye'ye mesaj mı verdi?" sorusu geldi.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'de katliama devam ediyor. Gözü gönmüş teröristler, duvarlarında Türk bayrağının da bulunduğu Filistin Kızılay'ının deposu vurdu.
AFAD'ın sembolünün de görüldüğü bina, saldırıda ağır hasar alırken Filistin Kızılayı'ndan açıklama yapıldı.
Facebook'tan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bölgenin hedef alınması nedeniyle Gazze kentindeki Filistin Kızılay'ı depolarında ciddi hasar meydana geldi. Tüm hizmetler devre dışı kaldı" ifadelerini kullandı.
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Kerem Kınık'tan açıklama
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık kalleş saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Kınık şunları kaydetti:
"Gazze’de Kızılay olarak inşa edip Filistin Kızılay’ına teslim ettiğimiz Gazze İnsani Yardım ve Afet Lojistik Merkezimiz koordinatları işgal gücünde ve BM yetkililerinde olmasına rağmen hedef alındı ve binamız ağır hasar aldı"
Türkiye'ye mesaj mı?
Türk bayraklarının bulunduğu binaya düzenlenen kalleş saldırı sonrası akıllara "İsrail Türkiye'ye mesaj mı verdi?" sorusu geldi.