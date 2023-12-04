İsrail'den Türkiye ve Katar'da suikast açıklaması! Açık açık "öldüreceğiz" dediler

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in başında bulunan Ronen Bar, yurt dışındaki Hamas liderlerini tehdit etti.

Times of Israel sitesinin haberine göre, İsrail kamu yayın organı Kan tarafından yayınlanan ses kaydında, Şin Bet Başkanı Bar'ın, "dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını" söylediği duyuluyor.

Bar, "Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla, Hamas'ı ortadan kaldırmayı. Bu bizim Münih'imiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze'de. Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da. Birkaç yıl alacak. Ama bunu yapmak için orada olacağız" dedi.

İsrail, 11 vatandaşının öldürüldüğü 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının ardından yıllarca çeşitli ülkelerde düzenlediği suikast operasyonlarıyla bu eyleminin faillerini ve organizatörlerini hedef almıştı.

Kan'ın haberinde Bar'ın bu sözleri ne zaman ve nerede sarf ettiği belirtilmedi.

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Kan, Şin Bet Başkanı'nın açıklamalarına Hamas'tan yanıt geldiğini bildirdi.

Kan'ın haberine göre, Şin Bet Başkanı'nın açıklamalarına yanıt veren Hamas, liderlerine yönelik bu tehditlerin, "düşmanda Filistin halkının ve cesur direniş güçlerinin mukavemeti nedeniyle baş gösteren siyasi ve askeri krizi yansıttığını" savundu.

Hamas, bu söylemlerin "örgüt liderlerini korkutmadığını", ancak "düşmanın üst düzey yetkililerinin bahsettiği kardeş ülkelerin egemenliğini" açık bir şekilde ihlal ettiğini ve bu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

İsrail medyası geçtiğimiz haftalarda, Şin Bet ve dış istihbarat servisi Mossad'ın, 7 Ekim saldırılarını düzenleyen Hamas mensuplarının yakalanıp öldürülmesi için bir özel harekat merkezi de kurduğunu bildirmişti. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında yaklaşık 1200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göreyse, İsrail'in bu tarihten sonra Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 15 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DW Türkçe, Mepa News