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Gündem İsrail'den Türkiye kararı! Onay çıktı
Gündem

İsrail'den Türkiye kararı! Onay çıktı

İsrail, Türkiye'ye büyükelçi atadı. Tel-Aviv yönetiminin Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:36:00 -
İsrail'den Türkiye kararı! Onay çıktı

İsrail Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Ankara'ya yeni büyükelçi atadığını duyurdu.

Bu kapsamda İsrail'in yeni Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian oldu.

İsrail ulusal basınından çıkan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir komite Lillian'ın İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ve öncesinde Lillian, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı idi.

Irit Lillian, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ülkesinin Ankara'ya yeniden büyükelçi atamasının birkaç haftadan fazla bir süre alabileceğine işaret etmişti.

İsrailli diplomat Lillian ayrıca ağustos ayında, Hamas'ın Türkiye'deki varlığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mepanews

 

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