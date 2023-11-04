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Gündem İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler
Gündem

İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-11-04 19:16:00 -
İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırmasıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, Türkiye'nin büyükelçi hamlesi sonrası İsrail'den skandal bir Türkiye açıklaması geldi.

'Ankara yeni bir adım attı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırmasıyla ilgili "Türkiye'nin Büyükelçisini geri çağırması, Ankara'nın Hamas'ın yanında yer alma yolunda yeni bir adım attığını temsil ediyor" dedi.

Türkiye Büyükelçiyi çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasının kararlaştırıldığını açıklamış ve "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

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