İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı istihbarat bilgileri..

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski Başkanı Yatom, 'Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve eski günlerine döndürülmesi iki ülkenin de çıkarına. İki ülke birbirlerine düşman yerine dost ülkeler olarak bakmalı' dedi.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski Başkanı Danny Yatom, İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için her adımın atılması gerektiğini ve son seçenek olarak askeri güç kullanımının da masada tutulmasından yana olduğunu söyledi.

"Suriye konusunda istihabarat paylaşımları olabilir"

Eski Mossad Başkanı Danny Yatom, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yatom, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve eski günlerine döndürülmesi iki ülkenin de çıkarına. İki ülke birbirlerine düşman yerine dost ülkeler olarak bakmalı. Umarım zaman bize Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha sıkı ve yakın olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.

Ankara ile Tel Aviv arasında istihbarat paylaşımının devam edip etmediği şeklindeki soruyu ise Yatom, "Bilgilendirilmediğim için bu sorunun cevabını bilmiyorum. Sadece özellikle Suriye konusunda bazı istihbarat paylaşımı olduğu tahmininde bulunabilirim. İlişkilerin eski noktasına gelmesini umut ediyorum." diye cevapladı.

Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely'in 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sırasında yaptığı, "Kürtlere çeşitli yollardan yardım ediyoruz." şeklinde açıklamasının, “Tel Aviv'in PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'ye destek verdiği anlamına gelip gelmediğine” ilişkin soruya karşılık ise Yatom, "Kesinlikle hayır, çünkü İsrail politikasından anladığım kadarıyla biz, bir başka ülkenin iç işleri ile alakalı konulara müdahil olmuyoruz. Farklı güçler arasında üçüncü bir ülkede yaşananlara karışmıyoruz. Şahsen İsrail ile YPG arasında resmi bir ilişki ve yardımlaşma olduğuna ilişkin bilgiye sahip değilim." görüşünü savundu.