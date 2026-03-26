İsrail'den "Tengsiri öldü" iddiası! Gözler İran'a çevrildi
İsrail cephesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldürüldüğünü ileri sürdü. Şimdi gözler İran'ın yapacağı açıklamada.
İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken, İranlı yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
İsrail basını, Tengsiri'nin, Bandar Abbas'a yönelik hava saldırısında öldüğünü öne sürdü.
İranlı yetkililer ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
