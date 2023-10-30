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Dünya İsrail'den Suudi Arabistan kararı
Dünya

İsrail'den Suudi Arabistan kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 19:10:00 - 2023-10-30 19:27:48
İsrail'den Suudi Arabistan kararı

İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al'ın “güvenlik endişeleri” nedeniyle Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmayı bıraktığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, şirketin Güney Asya'ya yaptığı uçuşlarda, Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Bu kararın "güvenlik endişesi" nedeniyle alındığı aktarılan haberde, bu gelişmenin ardından Tel Aviv'den Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçuşların 8,5 yerine 11,5 saate çıktığına dikkati çekildi.

Haberde, bu kararın geçici olarak alınmış olabileceği ifade edildi.

İsrail yönetimi, şubat ayında Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrail hava yolları şirketlerine açtığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Davay

Sıra lübnan sonra Suriye sonra arab ve tüm Müslüman lar.. iblisler hastane vuruyorsa gerisini konuşmaya gerek yok tüm dünyaya neler yaparlar ..

HII

BIRAKTI OLMAMALIYDI İSRAİL'E BU HAVA YOLLARINI DAHA ÖNCE KULLANMAMASI İÇİN BIRAKTIRILMALIYDI SUDİARABİSTAN VE UMMAN TARAFINDAN ŞUAN FİLİSTİNDE YAŞANLARDAN DOLAYI ARAB BİRLİĞİNDEN KINAMAKTAN BAŞKA HİÇ BİRŞEY ÇIKMIYOR ALAYINA YAZIK SİYONİST İSRAİL'İN YANINDA YER ALIYORLAR O.BU.KARILARDAN DAHA ASŞAĞLIK SATILMIŞLARMIŞ. BUNLAR ULAN ERKEK OLUNDA BAŞTA KATİL SİYONİST ABD OLMAKLA İSRAİL AB ALAYINA BÜTÜN PETROL GAZ KAYNAKLARINI KESİNDE ERKEK OLDUĞUNUZU GÖSTERİN YOKSA KARI FİSTANLARI GİYEREK DOLAŞIN SOKAKLARDA SİZLERE DAHA COK YAKIŞIR
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