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Gündem İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
Gündem

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 18:32:00 - 2024-01-02 18:45:37
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in başkent Şam’ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı, İsrail’in yerel saatle 04.35 sıralarında Golan Tepeleri’nden başkent Şam’ın kırsal bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'den açıklama yapılmadı!

Saldırıda can kaybı ve yaralanma bildirilmezken maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail’den ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze’de savaşın başladığı 7 Ekim 2023’den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna yönelik hava saldırılarını arttırdı.

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