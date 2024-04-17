İsrail'den suikast iddiası: Öldürüldü

İsrail Ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint el-Cubeyl'de Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün kıyı kesimindeki füze saldırılarından sorumlu biriminin sorumlusu Muhammed Hüseyin Mustafa Şahhuri'nin insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Şahhuri'nin, Lübnan'dan İsrail'e yönelik düzenlenen çok sayıda füze saldırısının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Hizbullah'ın füze saldırılarından görev aldığı iddia edilen Mahmud İbrahim Fadlallah'ın da öldürüldüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Şahhuri ile Fadlallah'ın Lübnan'ın güneyinde öldüğü doğrulandı.

Böylece, İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 276'ya yükseldi.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hizbullah militanlarının öldürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İsrail ordusunun suikast operasyonlarının" savaştan sonra da devam ettirilmesi gerektiğini savundu.