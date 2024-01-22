İsrail'den son dakika ateşkes duyurusu
İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 ay ateşkes sağlanmasını teklif etti.
İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail'den yeni bir ateşkes açıklaması geldi.
Reuters kaynaklı habere göre, İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 ay ateşkes sağlanması teklifinde bulundu.
ABD'den ateşkes açıklaması gelmişti
ABD yönetimi, İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının arttığı bir dönemde Gazze'de genel bir ateşkesi desteklemediğini, sadece esirlerin çıkarılabilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılabilmesi için "insani ara"ları desteklediğini bildirmişti.
Kaynak: AA
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