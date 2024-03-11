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Gündem İsrail'den skandal Mescid-i Aksa hamlesi! 1967'den beri ilk kez oluyor
Gündem

İsrail'den skandal Mescid-i Aksa hamlesi! 1967'den beri ilk kez oluyor

Yeniakit Publisher
2024-03-11 21:54:00 - 2024-03-11 21:56:56
İsrail'den skandal Mescid-i Aksa hamlesi! 1967'den beri ilk kez oluyor

Ramazan ayında sivillere yönelik saldırılarını devam ettiren katil İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği belirtildi.

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiği kaydedildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Ramazanın ilk gününde Yahudilerden Mescid-i Aksa baskını

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.
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