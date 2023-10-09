İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'
İşgalci rejimin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gazze şeridi ablukaya alınacak. Elektrik yiyecek yakıt olmayacak her şey kapalı olacak" denildi.
İşgalci rejimin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gazze şeridi ablukaya alınacak. Elektrik yiyecek yakıt olmayacak her şey kapalı olacak" denildi.
Öte yandan işgal ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti.
İşgal ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Sözde Ordu Sözcüsü Hagar, işgal güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.