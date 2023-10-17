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Dünya İsrail'den skandal hastane açıklaması: Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz
Dünya

İsrail'den skandal hastane açıklaması: Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-17 21:40:00 -
İsrail'den skandal hastane açıklaması: Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurdu. Hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralandı. Kahreden saldırıya ilişkin İsrail ordusundan skandal bir açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan bir hastaneye düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." denildi.

En az 500 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, insanlık suçlarına bir yenisi daha ekledi. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusu bu kez bir hastaneyi vurdu. Vurulan hastane yerle bir olurken saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

"Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz"

İsrail ordusu sözcüsü, kan donduran saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

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