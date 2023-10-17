İsrail'den skandal hastane açıklaması: Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurdu. Hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralandı. Kahreden saldırıya ilişkin İsrail ordusundan skandal bir açıklama yapıldı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan bir hastaneye düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." denildi.
En az 500 kişi yaşamını yitirdi
İsrail ordusu, insanlık suçlarına bir yenisi daha ekledi. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusu bu kez bir hastaneyi vurdu. Vurulan hastane yerle bir olurken saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.
"Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz"
İsrail ordusu sözcüsü, kan donduran saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.
Gündem
Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 560'a yükseldi Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinli daha gözaltına alındı
Gündem
Cihat Yaycı'dan İsrail-Filistin savaşı sürerken şok açıklama: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum
Dünya
İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!