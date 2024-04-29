İsrail'den Refah'a saldırı! Şehit sayısı 25'e yükseldi
Katil İsrail'in gece saatlerinde Refah kentine düzenlediği saldırıda şehit olanların sayısı 25'e yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür aralıksız sürerken, siyonistler dün gece de Refah kentine saldırdı.
Sivil yerleşim yerine yapılan saldırıda şehit sayısı 25'e yükseldi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu belirtti.
Siyonistten Refah'a geniş kapsamlı operasyon hazırlığı!
İsrail’in Refah’a yönelik geniş çaplı saldırı başlatma planları gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Antony Blinken bugün Dünya Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in Refah saldırısına Washington'un karşı olduğunu belirtmiş ve “Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik” demişti.
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