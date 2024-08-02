İsrail’den, önce Milliyetçi geçinen Yeniçağ gazetesi korktu! Korkmayın o kılıç, Osmanlı’nın kılıcı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’da Cuma hutbesi okurken minbere elinde kılıçla çıktı. Öte yandan Ayasofya’da Cuma namazı sonrası İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tahran’da uğradığı suikastla öldürülen Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ayasofya’da Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesi Cuma hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere kılıçla çıktı. Erbaş’ın hutbe sırasında elinde kılıçla çıkmasından korkan Yeniçağ gazetesi ‘neler oluyor, savaş çağrısı mı yapıyor?’ manşeti ile korkularını dile getirdi.

Erbaş, Cuma hutbesinde şu ifadeleri kullandı:

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"Hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır. Zulmün ve kötülüğün karşısında durmak en temel sorumluluktur. Bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar ey İslam alemi sizlere sesleniyorum; Artık toparlanalım. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi gelin fitneden kurtulalım. Birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım, gücümüzün farkına varalım"

DAHA ÖNCE DE ELİNDE KILIÇLA HUTBE OKUMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha önce de birkaç kez elinde kılıçla hutbe okumuştu.

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından elinde kılıçla hutbe okuyan Erbaş, “Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır” ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş, “Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum” demişti.