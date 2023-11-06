İsrail'den katliama paralı asker!

Siyonistler, Gazzeli mazlumlara yönelik acımasız saldırılarına 7 Ekim'den beri aralıksız devam ediyor.

İspanyol El Mundo Gazete, İsrail'in Gazze'deki katliamında kullanmak üzere paralı asker görevlendirdiğini yazdı.

Gazete, Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol bir paralı askerin bu kez İsrail'in Gazze'deki katliamında rol aldığını yazdı. Paralı asker, İsrail'den haftalık 3 bin 900 euro ödeme aldığını söyledi.

Gazete konuşan paralı askerlerden Pedro Diaz Flores'in, “Şartlarımız çok iyi, konvoyların güvenliğini sağlıyoruz. Ayda 15 bin euro kazanıyorum” dediği aktarıldı.

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Öte yandan Golan Tepeleri'nde görev yaptığını söyleyen Pedro, bölgede çok sayıda paralı asker bulunduğunu dile getirerek, "Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının güvenliğinden sorumluyuz" ifadelerini kullandı.



Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinliyi şehit etti. Saldırılarda en az 24 bin masum sivil de yaralandı.