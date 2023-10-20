İsrail'den Katar şeyhi Al-Sani'yi çılgına çevirecek karar! Sonunda bunu da yaptılar

İsrail, Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili yayınları nedeniyle "Hamas'a destek sağladığını" ileri sürdüğü El Cezire'yi kapatma kararını kesinleştiriyor.

Katar merkezli El Cezire, Gazze, İsrail ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki durumla ilgili televizyon ve internet üzerinden güncellemeler sağlayan en büyük Arapça haber kuruluşudur.

Cuma günü, aralarında i24 News ve Times of Israel'in de bulunduğu bir dizi İsrail medya kuruluşu, İsrail hükümetinin "devletin güvenliğine" karşı hareket ettiği düşünülen yayıncıları kapatacak "acil durum düzenlemelerini" onayladığını söyledi.

Times of Israel, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin İsrail'in "karada, havada, denizde ve kamu diplomasisi cephesinde" savaşta olduğunu söylediğini aktardı.

Ağa yönelik yasak yürürlüğe girmeden önce, düzenlemeyi imzalaması beklenen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın onayı gerekecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kararın her ne kadar geçici olduğu söylense de, yasak 30 günlük aralıklarla yenilenebilecek.

El Cezire'ye yönelik bu hamle, İsrail'de muhalif görüşlere yönelik daha geniş çaplı bir baskının ortasında geldi.

Muhalefete daha geniş çaplı baskı

İsrail İletişim Bakanı Karhi ayrıca İsrailliler de dahil olmak üzere "ulusal morale zarar verdiği" düşünülen tüm gazetecilerin hedef alınmasını önerdi.

Gazetecilerin ve diğer vatandaşların evleri aranabilir, mülklerine el konulabilir ve hükümetin "istenmeyen" olarak gördüğü konuşmalarından dolayı tutuklanabilirler.

Filistinlilerle dayanışmasını ifade eden İsrailli gazeteci Yahudilerin saldırısına uğradı Filistinlilerle dayanışmasını ifade eden İsrailli gazeteci Yahudilerin saldırısına uğradı

Uluslararası alanda ise İsrail kamu diplomasisi hesapları, haberlerini "terörist örgütlerden" aldıkları gerekçesiyle medya kuruluşlarını kınadı.

Gazze'de geniş bir operasyon ağı bulunan El Cezire, muhtemelen kuşatma altındaki bölgeden yayın yapmaya devam edecek.

El Cezire, bölgede İsrailli isimlerle canlı yayında röportaj yapan ilk kanallardan biri olmasına rağmen İsrail ile soğuk bir ilişkiye sahip.

Filistin asıllı Amerikalı El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akle 2022 yılında Cenin'de haber yaparken bir İsrail askeri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kanal son olarak Lübnan'da kendi muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye yönelik füze saldırısı nedeniyle İsrail'i kınadı.

Kanaldan yapılan açıklamada, "İsrail bir kez daha gazetecileri hedef alarak medyayı susturmaya çalıştı; İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki El Cezire ekibine güdümlü füze atarak iki kişiyi yaraladı ve bir Reuters muhabirini öldürdü" denildi.

Middle East Eye, İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulması planıyla ilgili yorum almak üzere El Cezire ile temasa geçti ancak kanaldan içeriğin hazırlandığı süreçte herhangi bir yanıt gelmedi.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye