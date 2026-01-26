  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi! "Çağdaş-laik" taciz kreşi! 26 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Ocak 1948: Kazım Karabekir Paşa'nın vefatı (Milli Mücadele kahramanlarından) Ülkeyi sarsan olay! Çin'de nükleer deprem! Özel hastane skandalı! 48 saatte iyileşecek dediler, babasının kucağında can verdi! İran'da çığ felaketi! Grönland krizi derinleşiyor! Kuzey Kutbu’nda yeni cephe Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı
Dünya İsrail'den kalleş saldırı
Dünya

İsrail'den kalleş saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'den kalleş saldırı

Kandan beslenen terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Evleri basan ve arama yapan İsrail askerleri, eşyalara da zarar verdi.

İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinli bölge sakinlerini darbetti.

 

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Balata Kampına baskın sırasında İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 5 Filistinliye müdahale ettiğini aktardı.

Yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı
Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı

Dünya

Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı

Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Dünya

Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!
Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!

Dünya

Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23