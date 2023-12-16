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Gündem İsrail'den itiraf! Yanlışlıkla öldürüldüler
Gündem

İsrail'den itiraf! Yanlışlıkla öldürüldüler

Yeniakit Publisher
2023-12-16 12:29:00 -
İsrail'den itiraf! Yanlışlıkla öldürüldüler

İsrail ordusu üç rehinenin “yanlışlıkla” öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu Gazze’de bulunan üç rehinenin “yanlışlıkla tehdit olarak algılanmasının ardından” öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, hayatını kaybedenleri, Yotam Haim ve Samer Talalka olarak açıkladı; üçüncü kişinin isminin ailesinin istediği üzerine şimdilik aktarılmayacağını belirtti.

Hagari, ordunun sorumluluğu tamamen üstlendiğini ve olayla ilgili soruşturmanın açıldığını ifade etti.

Açıklamada, “olaydan ötürü derin bir pişmanlık duyulduğu ve ulusal hedefin bütün rehinelerin yerini tespit edip eve geri getirmek” olduğu aktarıldı.

Aynı zamanda bu olaydan dersler alındığı da belirtildi.
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Gazze’nin kuzeyinde rehinelerin hayatını kaybetmesinin ardından cenazeleri İsrail’e getirildi.

Gazze’de 100’den fazla rehine bulunuyor.

 Kaynak: BBC Türkçe

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