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Gündem İsrail’den itiraf: Savaşı kaybettik
Gündem

İsrail’den itiraf: Savaşı kaybettik

Yeniakit Publisher
2023-12-27 04:15:00 -
İsrail’den itiraf: Savaşı kaybettik

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurguladı...

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayarak, "Zafere ulaşmanın tek yolunun" Netenyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını söyledi. Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu.

 

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti. Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

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